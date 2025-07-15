На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мэр Иркутского района оправдался из-за поездки дочери в США

Дочь мэра Иркутского района Фролова опубликовала фото с отдыха в США
true
true
true
close
katyushik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь мэра Иркутского района Иркутской области Леонида Фролова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографии с отдыха в США и на Мальдивах. На это обратил внимание в своем Telegram-канале ведущий «Радио КП» Иван Панкин.

Он опубликовал снимки из соцсети Екатерины, на которых она позирует на фоне шикарных видов, и прокомментировал их. В частности, Панкин отметил, что пока сам мэр выкладывает кадры с участниками специальной военной операции (СВО) и волонтерами, плетущими маскировочные сети, его дочь и зять демонстрируют роскошный образ жизни.

На кадрах можно увидеть, что во время поездки в США Екатерина вместе с супругом Рубеном Казаряном посетила Рокфеллер-центр в Нью-Йорке, Беверли-Хиллз и Голливуд. Также она опубликовала фото с шампанским Moët и сумкой Louis Vuitton.

В одной из своих публикаций Фролова назвала США «страной, в которую мечтаешь вернуться снова и снова», а ее супруг Рубен Казарян заявил, что «весь цивилизованный мир — это пробник Америки». На данный момент Екатерина и Рубен закрыли свои аккаунты от посторонних глаз.

Позже Леонид Фролов прокомментировал в своем Telegram-канале эту ситуацию. Он заявил, что его семью «атаковали, используя священную для большинства жителей Иркутского района тему СВО».

«Нагло переврали факты и напридумывали от себя», — отметил мэр.

Фролов назвал «релокантами-уклонистами» людей, которые «строчат свои грязные посты», и призвал их «даже не пытаться вбить клин в иркутское воинское и тыловое братство». Мэр напомнил, что его племянник находится в зоне СВО, а он вместе с соратниками в тылу делает все, чтобы «приблизить победу».

Говоря о поездке дочери и зятя в США, Фролов извинился. Он заявил, что у них «отдельная семья».

«Они отдельно живут, извините меня. У них отдельная семья», — прокомментировал Фролов ситуацию в беседе с порталом ircity.ru.

Ранее стало известно, что сын мэра Орска Василия Козупицы живет в Дубае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами