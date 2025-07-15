Мэр Иркутского района оправдался из-за поездки дочери в США

Дочь мэра Иркутского района Иркутской области Леонида Фролова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографии с отдыха в США и на Мальдивах. На это обратил внимание в своем Telegram-канале ведущий «Радио КП» Иван Панкин.

Он опубликовал снимки из соцсети Екатерины, на которых она позирует на фоне шикарных видов, и прокомментировал их. В частности, Панкин отметил, что пока сам мэр выкладывает кадры с участниками специальной военной операции (СВО) и волонтерами, плетущими маскировочные сети, его дочь и зять демонстрируют роскошный образ жизни.

На кадрах можно увидеть, что во время поездки в США Екатерина вместе с супругом Рубеном Казаряном посетила Рокфеллер-центр в Нью-Йорке, Беверли-Хиллз и Голливуд. Также она опубликовала фото с шампанским Moët и сумкой Louis Vuitton.

В одной из своих публикаций Фролова назвала США «страной, в которую мечтаешь вернуться снова и снова», а ее супруг Рубен Казарян заявил, что «весь цивилизованный мир — это пробник Америки». На данный момент Екатерина и Рубен закрыли свои аккаунты от посторонних глаз.

Позже Леонид Фролов прокомментировал в своем Telegram-канале эту ситуацию. Он заявил, что его семью «атаковали, используя священную для большинства жителей Иркутского района тему СВО».

«Нагло переврали факты и напридумывали от себя», — отметил мэр.

Фролов назвал «релокантами-уклонистами» людей, которые «строчат свои грязные посты», и призвал их «даже не пытаться вбить клин в иркутское воинское и тыловое братство». Мэр напомнил, что его племянник находится в зоне СВО, а он вместе с соратниками в тылу делает все, чтобы «приблизить победу».

Говоря о поездке дочери и зятя в США, Фролов извинился. Он заявил, что у них «отдельная семья».

«Они отдельно живут, извините меня. У них отдельная семья», — прокомментировал Фролов ситуацию в беседе с порталом ircity.ru.

Ранее стало известно, что сын мэра Орска Василия Козупицы живет в Дубае.