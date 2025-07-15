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В Индии колдун зарезал двоих детей и планировал принести в жертву еще одиннадцать

В Индии колдун убил двоих детей и планировал принести в жертву еще одиннадцать
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В Индии правоохранители задержали 20-летнего самопровозглашенного колдуна, который принес в жертву двоих детей и планировал расправу над другими несовершеннолетними. Об этом сообщает The Times of India.

По информации издания, мужчину арестовали 12 июля в штате Уттар-Прадеш. На след преступника удалось выйти благодаря тому, что он связался с семьей 14-летнего подростка, с которым расправился. Юноша пропал 10 июля после намаза. Позже родителям пришло сообщение с телефона сына с требованием выкупа за мальчика в размере 500 тысяч рупий (около 450 тысяч рублей), в нем был QR-код для перевода средств. Родители перевели по нему небольшую сумму, после чего обратились в полицию. Те отследили геолокацию гаджета мальчика — информация привела их в соседний с семьей подростка дом, в котором жил самопровозглашенный колдун.

Во время задержания мужчина оказал сопротивление, выстрелив в полицейских из оружия, и сам получил пулю в ногу. Во время допроса задержанный признался в расправе над 14-летним юношей: его останки, частично уничтоженные кислотой, нашли в заброшенном доме в местной деревне. Также преступник признался в убийстве 11-летнего мальчика, который пропал без вести три месяца назад. Его останки нашли закопанными в поле в указанном колдуном месте.

Мужчина рассказал, что его семья давно связана с оккультизмом, и он совершал преступления, а также планировал еще одиннадцать, «чтобы обрести магические силы».

Ранее свердловчанка подала в суд на мага из телевизора, которому перевела около 2 млн рублей.

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