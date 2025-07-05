Массовая драка произошла в Красноярске, пострадал подросток

В Красноярске во время массовой драки пострадал подросток

В Красноярске 17-летний подросток получил травмы во время массовой драки. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел вечером 3 июля возле кафе на улице Перенсона. Конфликт между двумя группами молодых людей перерос в драку, в ходе которой один из участников произвел выстрел из сигнального пистолета. В результате подросток получил ранение, однако его жизни ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и применением насилия. Детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

Агентство РИА Новости со ссылкой на следственные органы сообщает, что в драке участвовало минимум 15 человек. Точное число устанавливается.

Ранее в Новосибирске футбольный матч был прерван из-за массовой драки.