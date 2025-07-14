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Юрист назвал наследников покойного режиссера Мороза

Юрист Хаминский: наследниками режиссера Мороза станут жена и дочери
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Наследниками режиссера Юрия Мороза, скончавшегося на 69-м году жизни, станут жена Виктория и две дочери, если «не появятся» внебрачные дети, заявил «Газете.Ru» руководитель центра правопорядка в Москве Александр Хаминский.

«С учетом того, что у Юрия Мороза были жена и дочери, наследовать они будут в равных долях, так как являются наследниками первой очереди. Если режиссер оставил завещание, то доли в наследстве могли быть изменены. Кроме того, жена Юрия Мороза имеет право потребовать выделить супружескую долю из наследственного имущества, нажитого в период брака. Это доля перейдет к ней вне зависимости от наследования. Соответственно, дочери будут наследовать из оставшегося имущества. С момента открытия наследства у всех лиц, которые полагают себя наследниками, есть 6 месяцев, чтобы также вступить в наследство», — сказал он.

Юрист подчеркнул, если по истечении шестимесячного срока никто больше не подаст заявление о вступлении в наследство, то жена и дочери Мороза смогут зарегистрировать его на себя. При этом Хаминский отметил, что у знаменитостей после смерти «нередко появляются мнимые или настоящие внебрачные дети».

«У известных людей после смерти нередко появляются мнимые или настоящие внебрачные дети, которые тоже начинают претендовать на часть наследства. В таких случаях свое родство они будут должны подтвердить в судебном порядке, и, в случае положительного решения, нынешним наследником придется поделиться наследуемым имуществом», — сказал он.

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