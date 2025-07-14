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Американская певица обвинила Макгрегора в онлайн-домогательствах

«Это харам»: певица Бэнкс обвинила борца Макгрегора в онлайн-домогательствах
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IMAGO/Chris Kleponis/CNP/MediaPunch/Global Look Press

Американская певица Азилия Бэнкс на своей странице в соцсети X сообщила, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор присылал ей свои фотографии в обнаженном виде.

Девушка не ожидала увидеть подобные кадры и расценила снимки как онлайн-домогательство.

После инцидента исполнительница выложила скриншоты фотографий борца, на которых он полностью обнажен и показывает свой половой орган. По словам исполнительницы, Макгрегор угрожал, чтобы она никому не показывала переписку.

«Макгрегор, ты вообще знаешь кто я такая? Это харам», — написала она.

В прошлом году Конор Макгрегор был признан виновным в Высоком суде Дублина по гражданскому делу о сексуальном насилии, которое произошло в декабре 2018 года. Спортсмена обязали выплатить около €250 тыс. в качестве компенсации за моральный ущерб.

Этот эпизод не единственный, в котором боец был обвинен в сексуальном насилии. В июне 2023 года издание TMZ сообщило, что Макгрегора обвинили в изнасиловании, произошедшем во время финального матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит» 9 июня.

Сразу после матча в полицию Денвера обратилась девушка, которая заявила, что Макгрегор запер ее в туалете стадиона и изнасиловал.

Ранее боец UFC Макгрегор избил посетителя ночного клуба.

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