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Любителей шоколада призвали не исключать его из рациона ради похудения

Диетолог Пристанский: полный отказ от шоколада может вызвать проблемы с психикой
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Многие любители шоколада, отказываясь от него ради подтянутой фигуры, испытывают психологические трудности, поскольку нервная система не справляется. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

«Человек может проснуться в три ночи, стоя у холодильника. Срывы, к сожалению, бывают. Поэтому нужно корректировать свой план питания и, например, не убирать сладкое, а сокращать», — сказал специалист.

Он добавил, что помимо сахара и жиров в шоколаде содержатся полезные для здоровья магний и цинк. Однако, по его словам, для полноценного насыщения этими микроэлементами необходим разнообразный стол.

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого говорила, что горький шоколад является самым сбалансированным, поскольку содержит порядка 70% какао и меньше всего сахара. В молочном же шоколаде сахара гораздо больше, а белый — вовсе лишен какао и наиболее калориен.

Ранее россиянам объяснили, как связаны шоколад и бессонница.

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