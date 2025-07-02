В США бабушка переехала годовалую внучку газонокосилкой

NYP: в США бабушка не увидела годовалую внучку и переехала ее газонокосилкой

В США 52-летняя женщина не заметила годовалую внучку и переехала ее газонокосилкой. Об этом пишет газета New York Post (NYP).

Инцидент произошел во дворе частного дома в Мичигане. Американка не знала, что ее маленькая внучка была на улице, и наехала на ребенка. Малышку срочно госпитализировали в местную больницу, однако спасти ее не удалось. Несчастным случаем занимается полиция.

По данным NYP, около 70 тысяч человек ежегодно получают травмы от газонокосилки. Некоторые из этих случаев заканчиваются летальным исходом.

До этого восьмилетняя девочка захлебнулась в бассейне отеля в Хьюстоне. Девочка отдыхала вместе с родителями и в какой-то момент пропала из их поля зрения. Мать и отец пытались найти дочь около 30 минут, а после обратились к персоналу отеля, чтобы просмотреть записи с видеокамер. В результате школьницу обнаружили в трубе бассейна. Предположительно, ее затянуло в систему фильтрации воды. Спасти ее не удалось.

Ранее шестилетний мальчик получил серьезные травмы при падении с американских горок.