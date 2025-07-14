Для автотуристов в России созданы готовые маршруты путешествий

Две трети жителей России планируют поехать на отдых этим летом, 49% будут отдыхать с супругой или супругом, еще 40% возьмут с собой детей. При этом чаще всего россияне планируют совершать туристические поездки на машине (38%), на втором месте — поезда, замыкают тройку авиаперелеты, говорится в исследовании о предпочтениях летнего отдыха россиян АНО «Национальные приоритеты» и Министерства экономического развития, проведенном в июне 2025 года.

«Мы ожидаем, что этим летом доля автотуристов вырастет по сравнению с прошлым годом с 38% до 43%. Для данной категории мы совместно с регионами сформировали более 93 готовых турмаршрутов», — сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

Он добавил, что в России в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» продолжается поддержка развития автомаршрутов и их инфраструктуры. Программа включает в том числе строительство модульных отелей. К работе также подключены Минтранс, Минцифры, Минкультуры и Минтруда РФ — ведомства отвечают за ремонт трасс, улучшение связи на дорогах и обустройство объектов туристического показа инфраструктурой соответственно.

Также, по данным исследования, в России увеличивается спрос на разнообразные форматы отдыха. В число самых востребованных вариантов входят путешествия по экотропам и авторские туры. Главным мотивом туристов выступает желание «перезагрузиться»: 58% жителей страны хотят «освободить голову и расслабиться», 52% хотят новых впечатлений, еще по 29% — улучшить здоровье и обеспечить интересный отдых детям.

Авторы исследования добавили, что возглавляет список предпочтений россиян семейный отдых. Такой формат наиболее популярен у участников опроса двух возрастных групп: 35-44 года и 45-54 года.

«Семейный отдых — продолжающийся тренд, и его популярность будет только расти, что отражается в запросе на разнообразие форматов. Также видим, как растет интерес к событийному и культурно-познавательному туризму», — рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Кроме того, исследователи выявили, что больше половины опрошенных собираются отдыхать от одной до двух недель, при этом молодежь чаще других возрастных групп планирует более короткие поездки. В целом, жители страны стали чаще разбивать классический двухнедельный отпуск, выбирая так называемые путешествия выходного дня. Как сообщила Малявина, при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство» разработано уже свыше 200 таких маршрутов, которые охватывают почти всю страну. Все они доступны на национальном туристическом портале Путешествуем.РФ — наряду с автомобильными, экологическими, патриотическими и другими путеводителями.