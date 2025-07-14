Пилоты «Роснефти» победили в двух зачетах Российской серии кольцевых гонок

Гоночная команда «Роснефти» одержала две победы на этапе РСКГ в Нижнем Новгороде

Пилоты LADA Sport ROSNEFT стали победителями в личном и командном зачетах третьего этапа Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба «Роснефти».

В классе «Супер-Продакшн» первым достиг финиша Леонид Панфилов. Это стало второй победой пилота в этом сезоне, а также позволило ему стать лидером личного зачета Кубка России, уточнили в «Роснефти».

В компании добавили, что пилот Андрей Петухов завершил гонку в десятке лучших, благодаря чему LADA Sport ROSNEFT получила также командный кубок.

«Роснефть» является генеральным спонсором LADA Sport ROSNEFT уже 10 лет. За это время команда завоевала уже 45 чемпионских титулов. Также сотрудничество способствовало созданию нового высокооктанового бензина и спортивного гоночного масла.