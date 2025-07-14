На Сахалине 19-летний срочник скончался от теплового удара после тренировки в +35

На Сахалине 19-летний срочник скончался в части через 4 дня после призыва

На Сахалине 19-летний срочник погиб из-за теплового удара и обезвоживания. Об этом «Осторожно, новости» рассказали родственники погибшего.

Трагедия произошла в войсковой части 21527 в Южно-Сахалинске, где 19-летний Данил Миняйло, призванный в армию 3 июля, начинал проходить курс молодого бойца. Близкие утверждают, что тренировки проходили в +35, а солдатам при этом не давали воды.

Спустя четыре дня Данил попал в военный госпиталь с диагнозом «тепловой удар IV степени, асфиксическая форма, обезвоживание III степени», впал в кому и скончался в тот же день, не приходя в сознание. Известно, что во время медкомиссии кардиолог не рекомендовал призывнику физические нагрузки, но Данилу все равно была присвоена категория «А».

Руководство части не смогло объяснить родственникам Данила причину его гибели. Теперь они собираются добиться возбуждения уголовного дела, с этой целью брат погибшего обратился к председателю СК России Александру Бастрыкину и в администрацию президента.

«Его привезли в гробу к нашему подъезду 11 июля. Мама увидела сына и закричала: «Вставай, сынок, вставай!» Эту фразу я слышу в своей голове теперь каждый день», — говорит мужчина.

Ранее семья погибшего от пневмонии срочника обратилась в военную прокуратуру.