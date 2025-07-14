В Москве обсудят начало конкурса «Цифровая журналистика 2025»

В Москве 22 июля пройдет пресс-конференция, посвященная началу ежегодного всероссийского конкурса «Цифровая журналистика 2025». В мероприятии примут участие представители органов власти, эксперты в области цифровой экономики и медиа, сообщает пресс-служба федерального партийного проекта «Цифровая Россия».

Конкурс направлен на поддержку качественных журналистских материалов, освещающих вопросы цифровизации, информационной политики, цифровой безопасности, инноваций, развития ИТ-технологий и роли технологий в жизни общества. Мероприятие проводится в рамках федерального партийного проекта «Цифровая Россия».

Отмечается, что в мероприятии, которое пройдет в пресс-центре ТАСС, поучаствуют член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, профессор МГИМО МИД России Элина Сидоренко, директор по взаимодействию с органами государственной власти ГК «Астра» (признан в РФ иностранным агентом) Минеева Ольга, а также замруководителя «Мастерской новых медиа» Сергей Леваненков.

Напомним, конкурс «Цифровая журналистика 2025» ориентирован на журналистов, работающих на стыке технологий и медиа. Участники смогут представить материалы, которые способствуют популяризации цифровых решений, развитию технологической грамотности и освещению актуальных вопросов цифровой трансформации.