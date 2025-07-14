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Шопоголичка сняла квартиру для хранения нераспечатанных посылок

В Китае шопоголичка сняла квартиру, чтобы хранить там нераспечатанные посылки
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Шопоголичка в Китае сняла квартиру для хранения нераспечатанных посылок, пишет South China Morning Post.

Как пишут СМИ, женщина по фамилии Ван регулярно совершает покупки через онлайн-платформы, особенно во время прямых трансляций для своих подписчиков в соцсетях. Ее заказы в основном включают косметику, пищевые добавки и золотые украшения. При этом большинство товаров остаются нераспакованными и складываются в квартире, которую она специально сняла в качестве склада.

«Я получила удовольствие, просто тратя деньги», — призналась женщина.

По словам китаянки, она намеренно делает покупки, чтобы окружающие не думали, что у нее есть свободные средства, и не просили дать в долг. Соседи сообщали о неприятном запахе, мухах и тараканах в квартире Ван. Представитель местного жилищного комитета сообщил, что они пытались помочь женщине, организовав уборку, но вскоре ситуация повторилась.

Дочь Ван живет за границей, родственники редко навещают женщину. Специалисты связывают ее поведение с одиночеством и возможными проблемами психического здоровья.

Психиатр из Шанхая Ши Яньфэн отметил, что такое поведение может быть признаком патологического накопительства, часто сопряженного с депрессией и социальной тревожностью. По его словам, лечение подобных случаев требует длительной работы и поддержки.

Ранее женщина, одержимая сбором мусора, заполнила элитную квартиру за $5 млн вещами со свалки.

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