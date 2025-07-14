Стройку в Китае накрыли самым большим в мире куполом ради снижения уровня загрязнения

Стройку в Китае накрыли самым большим в мире надувным куполом, чтобы снизить уровень загрязнения окружающей среды, пишет Oddity Central.

В целях снижения уровня шумового и пылевого загрязнения окружающей среды власти китайского города Цзинань внедрили инновационное решение — строительство под огромным надувным куполом. Это сооружение площадью 20 тысяч квадратных метров стало самым большим в мире и уже привлекло внимание как экологов, так и специалистов в области строительных технологий.

Конструкция высотой 50 метров охватывает участок, где ведётся масштабное строительство, и служит эффективным барьером на пути пыли и шума. Благодаря системе фильтрации воздуха и технологии отрицательного давления пыль остаётся внутри купола, а воздух, выходящий за его пределы, очищается. При этом рабочие внутри получают достаточное количество свежего воздуха.

Особенностью купола также стала прозрачная мембрана, пропускающая солнечный свет. Это позволяет значительно сократить потребление электроэнергии на освещение в дневное время. Отсутствие несущих конструкций внутри обеспечивается постоянным контролем воздушного давления, что делает пространство максимально удобным для строительной техники и персонала.

Ещё одним преимуществом является мобильность сооружения: купол можно быстро разобрать и установить на новом объекте после завершения работ. По словам представителей городской администрации, проект является частью более широкой стратегии по внедрению экологичных и устойчивых методов развития городской инфраструктуры.

Успешная реализация пилотного проекта может стать началом масштабного внедрения подобных решений по всей территории Китая. Эксперты отмечают, что использование таких технологий способно значительно улучшить качество жизни в густо населённых районах, где строительные работы часто становятся источником серьёзного экологического воздействия.

Ранее в Китае 13 рабочих оказались под завалами после обрушения на стройке.