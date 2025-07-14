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Молодой человек отвел 17-летнюю нижегородку на дикий пляж, изнасиловал ее и избил

Юношу задержали за изнасилование 17-летней девушки на пляже в Нижнем Новгороде
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oatawa/Shutterstock/FOTODOM

Нижегородец изнасиловал и избил 17-летнюю девушку, отказавшую ему в близости. Об этом kp.ru рассказала сама пострадавшая.

Инцидент произошел 11 июля на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Вечером жертва вместе с сестрой и двумя знакомыми пришла на вечеринку, где и познакомилась с насильником. Молодой человек при свидетелях пригласил девушку в некий дом и предложил ей за это 10 тыс. рублей, далее он звал ее кататься на машине, а затем предложил несовершеннолетней прогуляться вдоль берега Гребного канала.

Девушку пыталась остановить ее сестра, но пострадавшая не стала отказываться от планов, хотя даже взяла с собой телефон. В итоге новый знакомый привел жертву на дикий пляж и попытался ее изнасиловать.

«Мы стояли целовались. И тут он начал раздеваться. Я сразу сказала, что ничего у нас не будет. После очередного отказа он повалил меня в кусты и начал срывать одежду. Почувствовав мое сопротивление, он стал бить меня кулаками по лицу, всего он нанес около 4-5 ударов. Теперь у меня разбиты губы и нос, по всему телу ссадины и укусы», — пожаловалась нижегородка.

Ей оказали необходимую помощь, а злоумышленника, который бросил свои документы прямо на набережной, задержали той же ночью. Известно, что ему 18 лет. Сейчас молодой человек уже находится в СИЗО.

Ранее военный из Ленобласти напоил и изнасиловал 17-летнюю петербурженку.

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