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Директора югорской нефтекомпании обвинили в неуплате 1,8 млрд налогов

В Югре главу «Каюм нефти» будут судить за уклонение от налогов на 1,8 млрд руб.
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Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре директора нефтяной компании «Каюм нефть» обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,8 млрд рублей. Об этом сообщили в прокуратуре округа.

По данным следствия, с января 2019 года по апрель 2022 года руководитель предприятия указывал в налоговых декларациях фиктивные сведения о якобы выполненных работах. Для этого он использовал подставные подрядные организации и передавал фальшивые данные в налоговую инспекцию.

В результате предприятие не заплатило налоги на добавленную стоимость и на прибыль за три года — с 2019 по 2021 год.

Обвинение предъявлено по статье, касающейся уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

На имущество компании уже наложили арест — его стоимость превышает 500 млн рублей. Уголовное дело передано в суд и вскоре будет рассмотрено по существу.

Ранее Федеральная налоговая служба инициировала принудительное взыскание с двух компаний мужа осужденной блогерши Елены Блиновской — Алексея Блиновского.

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