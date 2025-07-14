Рабочий из Железногорска обворовал работодателя, который якобы не платил ему зарплату

Житель Железногорска украл у работодателя стройматериалы на 300 тысяч рублей в счет невыплаченной зарплаты. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Все произошло в феврале этого года в Железногорске, когда 30-летний рабочий был занят на работах по установке ограждения для одной из компаний. Мужчина использовал арендованный грузовик, чтобы вывезти с объекта более 480 кв.м. профлиста, а затем оперативно избавился от украденного, разместив объявление на одной из интернет-площадок.

Таким образом он выручил около 305 тыс. рублей. Позже злоумышленник был задержан и рассказал, что он всего лишь пытался взять свое, так как компания, которой принадлежали стройматериалы, не доплатила ему. Однако представитель организации опроверг наличие задолженности. Теперь мужчине грозит срок за кражу в крупном размере. В ближайшее время он ответит за содеянное перед судом.

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