В Тверской области ограбили фуру с жвачкой на 33 млн рублей

В Тверской области сотрудники полиции задержали подозреваемых в мошенничестве на 33 млн рублей, злоумышленники украли из большегруза 20 тонн жевательной резинки. Об этом сообщает областное управление МВД.

Водитель-экспедитор перевозил 20 тонн жвачки из Великого Новгорода в Екатеринбург, пока он ехал в пункт назначения с ним от имени заказчика связались неизвестные. Злоумышленники сообщили дальнобойщику, что во время загрузки груза произошла ошибка, и товар следует перегрузить в другую машину.

Поверив мошенникам, мужчина остановился на трассе и выгрузил 20 тонн жвачки в автомобиль, на котором приехали неизвестные. Когда обман раскрылся, пострадавшие обратились в полицию, общий ущерб составил 33 млн рублей.

По подозрению в совершении преступления были задержаны двое жителей Каменска-Шахтинского Ростовской области. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурантам может грозить до 10 лет лишения свободы.

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