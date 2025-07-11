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Московские врачи спасли пациента с пулей, которая двигалась по вене

В институте Склифосовского спасли мужчину с пулей, которая двигалась по вене
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Telegram-канал «Московская медицина»

Врачи НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского спасли пациента с пулей, которая двигалась по вене и угрожала его жизни. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

В больницу мужчину с огнестрельным ранением над ключицей доставили вертолетом санавиации. Пострадавшему сразу провели КТ — исследование показало, что попавшая в организм пуля мигрировала по верхней и нижней полым венам и остановилась в правой почечной вене.

«Пациента срочно прооперировали: хирурги выделили пораженные сосуды, временно пережали их всего на 6–7 минут, извлекли пулю и восстановили кровоток», — рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что почка мужчины не пострадала.

Медики отметили, что такая миграция инородного предмета по сосудам — редчайший случай.

Операция прошла успешно, состояние пациента оценивается как стабильное.

Ранее в Москве врачи спасли 38-летнюю женщину с тяжелым инсультом.

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