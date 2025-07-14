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В российских медвузах выросла стоимость обучения

«Коммерсантъ»: в медвузах России стоимость обучения в среднем выросла на 10–12%
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Ведущие медицинские вузы в 2025 году увеличили стоимость обучения по базовым программам, в том числе «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» и «Фармация», в среднем цены выросли на 10–12%, в некоторых случаях — на 30–35%. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Ректоры университетов объясняют такую ситуацию огромными затратами на «практико-ориентированную» подготовку студентов, ростом цен на коммунальные платежи и зарплаты преподавателей.

Так, например, в Сеченовском университете в Москве стоимость шести лет обучения для принятых на первый курс по направлению «Стоматология» увеличилась с 4,8 млн до 5,9 млн рублей (на 22,9%), по направлению «Педиатрия» — с 3,9 млн до 5,3 млн рублей (на 35%). В Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Н.И. Пирогова стоимость года обучения по специальности «Лечебное дело» выросла с 600 тыс. до 800 тыс. рублей (на 33%).

Цены выросли и в регионах. В частности, в СЗГМУ имени Мечникова (Санкт-Петербург) цены на обучение выросли на 2–7%: по направлению «Стоматология» стоимость года выросла с 381 тыс. до 390 тыс. рублей, а по «Педиатрии» — с 303 тыс. до 327 тыс. рублей.

В Казанском государственном медицинском университете (КГМУ) сообщили, что цены по программам специалитета обучение по специальности «Лечебное дело» в течение шести лет увеличились более чем на 156 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Минздрав планирует существенно сократить дефицит врачей в России.

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