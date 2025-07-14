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В России разработали кодекс этики по работе с ИИ для финансовых организаций

ЦБ утвердил этический кодекс для ИИ в финансовом секторе
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Nuva Frames/Shutterstock/FOTODOM

Центробанк России утвердил основные принципы применения искусственного интеллекта на финансовом рынке и разработал проект отраслевого этического кодекса. Документ опубликован на сайте регулятора 9 июля.

Кодекс устанавливает требования к прозрачности, справедливости и безопасности ИИ-решений. Финорганизации обязаны уведомлять клиентов о взаимодействии с ИИ, предоставлять возможность перехода на живого оператора, обеспечивать пересмотр автоматических решений.

По данным ЦБ, большинство участников рынка поддержали инициативу. Регулятор будет использовать рекомендательные меры вместо жестких нормативов, параллельно работая над устранением барьеров в обмене данными.

«Кодекс создаст доверенную среду без торможения инноваций», — отмечает директор по ИИ «Группы Астра» Станислав Ежов.

Александр Хонин (Angara Security) добавляет, что документ закрывает правовой пробел в банковском секторе.

Внедрение ИИ позволит персонализировать финансовые услуги, автоматизировать борьбу с мошенничеством и создать интеллектуальных ассистентов.

Ключевые риски включают утечки данных, ошибки алгоритмов и использование технологий злоумышленниками. ЦБ акцентирует необходимость регулярного тестирования систем и защиты уязвимых групп клиентов.

Ранее в России создали ИИ, который может переводить научные тексты с 42 языков.

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