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В России создан ИИ, который может переводить научные тексты с 42 языков

В России создан ИИ «Никола», переводящий научные статьи и патенты с 42 языков

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Tanya Kalian/Shutterstock/FOTODOM

В России была создана база научных статей и патентов «Инвенторус», которая должна заменить закрывшие к себе доступ россиянам Web of Science и Scopus. Ее отличительной чертой является надстройка в виде ИИ «Никола», который может переводить сложные тексты с научной и технической терминологией с 42 языков, — об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор платформы «Инвенторус» Евгений Елфимов.

«Никола» обучен на базе научных статей и патентов, вполне сравнимой по объему знаний с ушедшими из России Web of Science и Scopus. Встроенный искусственный интеллект «Никола» обучен говорить на 42 языках. Он умеет корректно переводить научные термины в самых сложных технических текстах.

«Мы собрали весь корпус научных данных. Это 98% мировой науки. Все эти материалы размещены на территории России. На сегодняшний день мы признаны одной из самых крупных баз в мире научных знаний, которая ежедневно пополняется на 46000 документов», — рассказал «Газете.Ru» генеральный директор платформы «Инвенторус» Евгений Елфимов.

Чтобы опробовать «Николу» в деле, нужно сначала получить доступ к «Инвенторусу». Нужно зарегистрироваться на сервисе и заполнить свой профиль, после чего пользователь получит неделю пробного режима InventPro с возможностью полноценного общения с Николой, автоматическим переводом на 42 языка, формирования ИИ-резюме к каждой статье, а также создания полноценного аналитического отчета.

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