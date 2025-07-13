На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В центре Сочи подросток сорвался с обрыва

В Сочи подросток сорвался с обрыва и получил травму спины
true
true
true

В Краснодарском крае помощь спасателей потребовалась юноше, который упал с обрыва в центре Сочи и не смог самостоятельно подняться. Об этом сообщается в Telegram-канале городской службы спасения.

Инцидент произошел в ночь на 12 июля в районе парка Ривьера. 17-летний юноша упал с обрыва и не смог самостоятельно подняться. На место были вызваны специалисты городской службы спасения.

Спасатели спустились к пострадавшему, оказали ему первую помощь и передали медикам. По предварительной информации, молодой человек получил травму спины и локтевого сустава.

До этого мать с тремя детьми застряли на краю скалы в Крыму. Жительница Мурманска с тремя детьми отправилась на прогулку в горах Ялты. Туристы сбились с тропы и заблудились. На помощь путешественникам выдвинулись спасатели. Семью обнаружили выше водопада Оксек на крутом скально-осыпном склоне. Спасатели эвакуировали их в безопасное место. В медпомощи они не нуждались.

Ранее мальчик получил травмы головы и спины, упав со скалы в Адыгее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами