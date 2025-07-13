В центре Сочи подросток сорвался с обрыва

В Сочи подросток сорвался с обрыва и получил травму спины

В Краснодарском крае помощь спасателей потребовалась юноше, который упал с обрыва в центре Сочи и не смог самостоятельно подняться. Об этом сообщается в Telegram-канале городской службы спасения.

Инцидент произошел в ночь на 12 июля в районе парка Ривьера. 17-летний юноша упал с обрыва и не смог самостоятельно подняться. На место были вызваны специалисты городской службы спасения.

Спасатели спустились к пострадавшему, оказали ему первую помощь и передали медикам. По предварительной информации, молодой человек получил травму спины и локтевого сустава.

До этого мать с тремя детьми застряли на краю скалы в Крыму. Жительница Мурманска с тремя детьми отправилась на прогулку в горах Ялты. Туристы сбились с тропы и заблудились. На помощь путешественникам выдвинулись спасатели. Семью обнаружили выше водопада Оксек на крутом скально-осыпном склоне. Спасатели эвакуировали их в безопасное место. В медпомощи они не нуждались.

Ранее мальчик получил травмы головы и спины, упав со скалы в Адыгее.