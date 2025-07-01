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Врач перечислила полезные свойства шелковицы

Врач Гузман заявила, что шелковица полезна для людей с анемией
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Витамины и минералы, содержащиеся в шелковице, способствуют профилактике анемии, поддерживают здоровье костей, улучшают состояние кожи и волос. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

«Шелковица, или тутовник издавна ценится не только за свой сладкий вкус, но и за полезные свойства. Витамин C и антиоксиданты помогают укрепить иммунную систему и защитить организм от инфекций. Калий способствует снижению артериального давления, укрепляет стенки сосудов и предотвращает образование тромбов. Клетчатка стимулирует перистальтику кишечника, предотвращает запоры и улучшает усвоение питательных веществ. Железо, содержащееся в шелковице, необходимо для образования гемоглобина и предотвращения железодефицитной анемии. Кальций, магний и витамин K необходимы для укрепления костной ткани и профилактики остеопороза. Но это лишь дополнительный источник кальция. Напомню, что лучший источник биоусвояемого кальция — молочные продукты», — сказала Гузман.

По словам врача, шелковица также защищают клетки организма от повреждения свободными радикалами, замедляя процессы старения.

«Витамины и антиоксиданты, содержащиеся в шелковице, способствуют улучшению состояния кожи, делая ее более упругой и сияющей, а также укрепляют волосы и предотвращают их выпадение», — констатировала Гузман.

Ранее нутрициолог Гузман рассказала, что зеленый горошек полезен для зрения.

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