Мужчина в камуфляже разгромил чебуречную в Челябинске

В Челябинске задержали местного жителя, который устроил ссору в кафе и угрожал посетителям и сотрудникам пистолетом. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел в кафе по улице Карла Маркса, нетрезвый мужчина в камуфляжной форме хотел сделать заказ и устроил ссору с сотрудниками заведения. Дебошир разгромил кафе и угрожал пистолетом посетителям и персоналу.

На место были вызваны сотрудники охраны, они скрутили хулигана и передали полицейским. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Хакасии мужчина устроил погром в магазине и набросился на продавца. Пьяный злоумышленник ворвался в магазин продуктов, начал громить витрины и разбрасывать упаковки с товаром. Продавец попыталась угомонить агрессивного незнакомца, тогда он напал на нее и избил. Нападавшего задержали, на допросе он сообщил, что ничего не помнит потому, что был пьян. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Выборге покупатель разгромил витрину с алкоголем в магазине.