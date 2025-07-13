В Бурятии мужчине изрезало лицо винтом катера на озере

В Селенгинском районе Бурятии купальщик попал под винт катера на отдыхе и получил травмы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел на Гусином озере, 38-летний мужчина вынырнул из воды и попал под винт проходившего мимо катера. Пострадавшего госпитализировали в больницу Гусиноозерска с рваными ранами лица и травмой плеча.

Водитель катера задержан, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Новосибирске на водохранилище спасли пьяную женщину, которая выбилась из сил и дрейфовала, лежа на сапе. Женщину, дрейфующую на сапборде, заметили мужчины, проплывающие мимо на лодке. Они помогли ей подняться на борт и обратились к ближайшему спасательному экипажу «Тайфун». Спасатели оказали ей помощь — женщина сильно замерзла и нуждалась в обогреве. После чего её передали сотрудникам речной полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее пенсионеру раздробило голову винтом моторной лодки во время купания.