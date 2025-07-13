В Башкирии женщину с тремя детьми унесло на сапборде

В Башкирии спасли женщину с детьми, застрявших на сапборде на озере

В Баймакском районе республики помощь спасателей потребовалась любителям водных прогулок, сапборд с женщиной и детьми унесло далеко от берега. Об этом сообщает Госкомитет Башкирии по ЧС.

Инцидент произошел на озере Талкас, спасатели в ходе рейда обнаружили далеко от берега сапборд с тремя детьми и женщиной. Любителей водных прогулок унесло далеко от берега. Не справившись с сильным течением отдыхающие стали звать на помощь.

Спасатели немедленно подплыли к сапборду и эвакуировали всех на берег.

До этого в Курской области двое друзей вытащили из воды тонувшего ребенка. Семилетний мальчик вместе с друзьями гулял по берегу реки. Ребенок решил искупаться, не рассчитал свои силы и начал тонуть. Его друзья бросились за помощью к двум мужчинам, которые рыбачили неподалеку. Один из молодых людей вызвал скорую помощь, другой полез в воду за мальчиком. Ребенка вытащили на берег и реанимировали до приезда медиков.

Ранее в Дагестане туристка и ее пятилетний сын пропали во время прогулки на сапборде.