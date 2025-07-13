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В Подмосковье пятилетний ребенок выжил после падения из окна пятого этажа

В Подмосковье ребенок выжил после падения из окна пятого этажа
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В Одинцово пятилетний мальчик получил перелом, выпав из окна квартиры на пятом этаже, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщается в Telegram-канале «Типичное Одинцово».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Каштановая, пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа. Ребенок выжил, он госпитализирован с ушибом и отеком головного мозга и переломом бедренной кости.

Несовершеннолетнего прооперировали и вертолетом санавиации доставили в Детскую городскую клиническую больницу имени Сперанского, он находится в стабильном состоянии. Первую помощь пришлось оказывать матери пострадавшего, женщине стало плохо.

До этого двухлетний мальчик выпал из окна квартиры в Чите по вине пьяных родителей. Плачущего на улице ребенка заметили росгвардейцы, выяснилось, что он выпал из окна квартиры на третьем этаже и не по счастливой случайности не получил травм. На место была вызвана скорая помощь и полиция, в момент произошедшего родители ребенка распивали спиртные напитки.

Ранее в Омской области шестилетняя девочка выпала из окна, заглядевшись на котят.

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