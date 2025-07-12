«Не попался ни на одну»: стало известно, что напавший с молотком на девочек избегал камер

Напавший с молотком на двух девочек в Подмосковье 16-летний москвич понимал, что делает, и избегал камер видеонаблюдения, заявил ТАСС местный житель Артем Галкин.

Он вспомнил, что на юношу до этого жаловались из-за поджога дома и порчи резины на автомобилях.

«Он (задержанный подросток. — «Газета.Ru») прошел мимо всех камер. Не попался ни на одну. То есть он прекрасно знал, куда и на что он идет», — сказал Галкин.

По его словам, юношу учитывал расположение камер, когда шел через три калитки.

Нападение на девочек 13 и 16 лет произошло накануне в лесу у садоводческого некоммерческого товарищества городского округа Домодедово. Подозреваемый в маске подбежал в гулявшим подругам со спины, распылил в их сторону газовый баллончик, а затем ударил молотком по голове. Одной из подруг удалось сбежать и рассказать родителям о случившемся. Другую нашли бабушка и проезжавший мимо мужчина, машина которого могла спугнуть злоумышленника. Девочек госпитализировали, но подросток успел скрыться в лесу. Вскоре его задержали.

На опубликованном МВД видео москвич рассказал, что спрятал одежду со следами крови, в которой напал на пострадавших, на участке в сарае. Там же был обнаружен молоток. Задержанный признал свою вину, но не ответил на вопрос о том, раскаивается ли в своих действиях. Свое поведение он объяснил мизогинией (ненавистью, неприязнью к женщинам).

Ранее местные жители рассказали, что напавший на девочек собрал огнемет из зажигалки и дезодоранта.