В Петербурге пенсионерка поверила звонку «из ФСБ» и лишилась 2,2 млн рублей

В Петербурге мошенники под видом силовиков выманили у пенсионерки 2,2 млн рублей

Жительница Красногвардейского района Петербурга поверила в легенду мошенников и отдала все накопления курьеру. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно/ ру».

Неизвестные связались с 84-летней женщиной в начале июня, злоумышленники представились сотрудниками ФСБ и сообщили пенсионерке, что в ее отношении проводится проверка. Якобы со счетов петербурженки совершались переводы в пользу ВСУ.

Чтобы сохранить средства, пожилую женщину убедили передать деньги курьеру, собрав наличные, потерпевшая отдала пособнику аферистов 2,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого пожилая петербурженка лишилась квартиры, поверив «сотруднику ФСБ». 72-летняя женщина рассказала, что несколько месяцев назад с ней связались неизвестные, которые представились сотрудниками спецслужб. После общения с ними пенсионерка продала за 10,9 млн рублей свою квартиру на Васильевском острове. Женщина была уверена, что выполняет задание государственной важности, поэтому отправилась в Москву, чтобы передать курьеру вырученные за продажу недвижимости деньги — 9,5 млн рублей с учетом комиссий риелторов и банка.

Ранее в Воронеже ветеринар после обвинений в госизмене отдала мошенникам 1,5 млн рублей.