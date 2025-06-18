На 99-м году жизни скончался ветеран ВОВ и почетный гражданин Курска Анатолий Сергеев

Мэрия Курска: в 98 лет умер ветеран ВОВ и почетный гражданин Анатолий Сергеев

Ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин города Курска Анатолий Сергеев скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщила мэрия в Telegram-канале.

Он родился 15 августа 1925 года в селе Озерки Щигровского района в семье крестьянина. Когда он окончил семь классов сельской школы, началась война. В феврале 1943 года после освобождения Курской области от фашистских захватчиков ушел на фронт добровольцем

«‎Летом 1944 года при отражении налета авиации противника на железнодорожную станцию в Вильнюсе батарея подверглась бомбежке. Несмотря на то, что бомбы рвались непосредственно на ОП батареи, Анатолий Иванович продолжал вести огонь»‎, — сказано в сообщении.

Сергеев получил контузию, но остался на фронте, рассказали в администрации Курска.

Анатолий Иванович, как уточняется, 40 лет проработал в органах внутренних дел. В мэрии семье ветерана Великой Отечественной войны выразили соболезнования и добавили, что память о подвиге Сергеева навсегда останется в памяти жителей Курска.

Ранее на 101-м году жизни скончался последний ветеран ВОВ в Ингушетии.