В Оренбургской области прохожий спас двух детей из горящего дома

В Новотроицке мужчина спас из горящего дома двух детей, прохожий через окно сумел вытащить их на улицу. Об этом сообщает МЧС Оренбургской области.

Возгорание в частном доме в Новотроицке произошло из -за короткого замыкания, огонь быстро распространился по комнатам и охватил постройки во дворе. Хозяйка дома сумела выбежать на улицу, но в одной из комнат остались ее дети.

Женщина бросилась за помощью к одному из прохожих, мужчина через окно пробрался в задымленное помещение и вынес детей на свежий воздух. Оренбуржец получил ожоги, ему оказана первая помощь. С огнем боролись 17 спасателей и 4 единицы техники.

До этого на Урале таксист рисковал жизнью ради спасения троих детей из горящего дома. Мужчина проезжал мимо, услышал крики детей и бросился на помощь. Ему удалось вывести детей на улицу, еще пятерых человек эвакуировали прибывшие на место пожарные.

Ранее тамбовский школьник разбил окно в горящем доме, чтобы спасти ребенка из огня.