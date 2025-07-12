В Ленобласти шестиклассница отдала деньги бабушки ровеснику на костылях

В Ленобласти неизвестные запугали школьницу и выманили у нее накопления бабушки

Во Всеволожском районе Ленинградской области неизвестные запугали девочку возможным ударом беспилотника по ее дому и заставили отдать все накопления бабушки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно. ру».

Неизвестные связались с 13-летней школьницей из Токсово в одном из мессенджеров, в ходе диалога девочка сообщила злоумышленникам свой домашний адрес. После этого собеседник заявил, что не станет направлять беспилотник на ее дом, но для этого требуются деньги.

Девочка нашла накопления бабушки в сумме 105 тысяч рублей. За деньгами явился курьер — подросток на костылях. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Ленобласти девочка сдала золото матери в ломбард и отдала деньги аферистам. . Через мессенджер с ней связались неизвестные и предложили ей учебу в колледже. Через некоторое время ей поступил видеозвонок — человек представился сотрудником силовых структур и попросил ее провести видео-экскурсию по квартире. Заметив украшения, собеседник убедил подростка сдать их в ломбард.

Девочка в точности выполнила инструкции, после чего перевела с карты своей матери на указанные аферистами номера более 460 тысяч рублей.

Ранее мошенники позвали школьника на свидание и обвинили в сотрудничестве с ВСУ.