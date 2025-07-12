В Выборге покупатель разгромил витрину с алкоголем

В Ленинградской области сотрудник Росгвардии в свой выходной день задержал хулигана, устроившего погром в магазине. Об этом сообщает Управление вневедомственной охраны региона.

Инцидент произошел 10 июля в магазине на Ленинградском шоссе. В торговый зал зашел мужчина и начал вести себя агрессивно, хулиган разгромил витрину с алкоголем и разбил несколько бутылок.

Дебошира задержал сотрудник Росгвардии, который зашел в магазин за продуктами в свой выходной день. Задержанный передан сотрудникам полиции, выяснилось, что 48-летний дебошир ранее был судим за изнасилование и хранение наркотиков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Хакасии мужчина устроил погром в магазине и набросился на продавца. Пьяный злоумышленник ворвался в магазин продуктов, начал громить витрины и разбрасывать упаковки с товаром. Продавец попыталась угомонить агрессивного незнакомца, тогда он напал на нее и избил. Нападавшего задержали, на допросе он сообщил, что ничего не помнит потому, что был пьян. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее пьяный россиянин ворвался с ножом в магазин и пытался сбежать от полиции через окно.