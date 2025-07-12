В Воронеже ветеринар после обвинений в госизмене отдала мошенникам 1,5 млн рублей

В Воронеже ветеринар поверила в уголовное дело и лишилась 1,5 млн рублей

В Новоусманском районе ветеринарный врач отдала мошенникам все сбережения и влезла в долги, доказывая свою непричастность к финансированию недружественного государства. Об этом сообщает УМВД Воронежской области.

Неизвестные связались с 48-летней ветеринарным врачом в начале июля. Злоумышленники запугали женщину несуществующим уголовным делом о госизмене.

Чтобы обезопасить себя, лжеправоохранители посоветовали ветврачу перевести ее сбережения на «внутрибанковские счета» и оформить несколько кредитов. Напуганная потерпевшая выполнила все инструкции и передала аферистам 1,5 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого пожилая петербурженка лишилась квартиры, поверив «сотруднику ФСБ». 72-летняя женщина рассказала, что несколько месяцев назад с ней связались неизвестные, которые представились сотрудниками спецслужб. После общения с ними пенсионерка продала за 10,9 млн рублей свою квартиру на Васильевском острове. Женщина была уверена, что выполняет задание государственной важности, поэтому отправилась в Москву, чтобы передать курьеру вырученные за продажу недвижимости деньги — 9,5 млн рублей с учетом комиссий риелторов и банка.

Ранее в Ленобласти девочка сдала золото матери в ломбард и отдала деньги аферистам.