На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Воронеже ветеринар после обвинений в госизмене отдала мошенникам 1,5 млн рублей

В Воронеже ветеринар поверила в уголовное дело и лишилась 1,5 млн рублей
true
true
true
close
Ilya Naymushin/Reuters

В Новоусманском районе ветеринарный врач отдала мошенникам все сбережения и влезла в долги, доказывая свою непричастность к финансированию недружественного государства. Об этом сообщает УМВД Воронежской области.

Неизвестные связались с 48-летней ветеринарным врачом в начале июля. Злоумышленники запугали женщину несуществующим уголовным делом о госизмене.

Чтобы обезопасить себя, лжеправоохранители посоветовали ветврачу перевести ее сбережения на «внутрибанковские счета» и оформить несколько кредитов. Напуганная потерпевшая выполнила все инструкции и передала аферистам 1,5 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого пожилая петербурженка лишилась квартиры, поверив «сотруднику ФСБ». 72-летняя женщина рассказала, что несколько месяцев назад с ней связались неизвестные, которые представились сотрудниками спецслужб. После общения с ними пенсионерка продала за 10,9 млн рублей свою квартиру на Васильевском острове. Женщина была уверена, что выполняет задание государственной важности, поэтому отправилась в Москву, чтобы передать курьеру вырученные за продажу недвижимости деньги — 9,5 млн рублей с учетом комиссий риелторов и банка.

Ранее в Ленобласти девочка сдала золото матери в ломбард и отдала деньги аферистам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами