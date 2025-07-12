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Основатель Telegram Павел Дуров перечислил основные навыки для создания компаний

Дуров посоветовал изучать математику, чтобы полагаться на собственный ум
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Pavel Durov/Global Look Press

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посоветовал изучать математику, так как она способна научить человека полагаться на собственный ум при принятии решений. Пост с соответствующим содержанием миллиардер опубликовал в своем Telegram-канале.

«Если вы ученик, выбирающий, на чем сосредоточиться — выбирайте математику», — написал бизнесмен.

По его мнению, математика помогает людям развивать ключевые навыки, необходимые для создания компаний и руководства проектами. Благодаря ей человек учится рассуждать логически, а также делить проблемы на составные части и решать их поэтапно.

10 июля на YouTube-канале американского рэпера Снуп Догга был опубликован клип на песню «Gifts», которая посвящена функции цифровых коллекционных подарков в мессенджере Telegram. По своей сути трек является рекламной интеграцией новой опции, работающей на блокчейне TON. Артист в ироничной манере с использованием рэп-сленга призывает пользователей Telegram «прокачать» свои профили, представляя эту возможность как глобальное и модное явление.

В тот же день Дуров заявил, что созданная в сотрудничестве со Снуп Доггом коллекция цифровых подарков была полностью распродана. Всю партию, состоявшую почти из миллиона уникальных NFT-объектов, реализовали всего за 30 минут. При этом ее общая стоимость составила $12 млн.

Ранее Дуров прокомментировал слухи об уходе Telegram из России.

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