Основатель Telegram Павел Дуров перечислил основные навыки для создания компаний

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посоветовал изучать математику, так как она способна научить человека полагаться на собственный ум при принятии решений. Пост с соответствующим содержанием миллиардер опубликовал в своем Telegram-канале.

«Если вы ученик, выбирающий, на чем сосредоточиться — выбирайте математику», — написал бизнесмен.

По его мнению, математика помогает людям развивать ключевые навыки, необходимые для создания компаний и руководства проектами. Благодаря ей человек учится рассуждать логически, а также делить проблемы на составные части и решать их поэтапно.

10 июля на YouTube-канале американского рэпера Снуп Догга был опубликован клип на песню «Gifts», которая посвящена функции цифровых коллекционных подарков в мессенджере Telegram. По своей сути трек является рекламной интеграцией новой опции, работающей на блокчейне TON. Артист в ироничной манере с использованием рэп-сленга призывает пользователей Telegram «прокачать» свои профили, представляя эту возможность как глобальное и модное явление.

В тот же день Дуров заявил, что созданная в сотрудничестве со Снуп Доггом коллекция цифровых подарков была полностью распродана. Всю партию, состоявшую почти из миллиона уникальных NFT-объектов, реализовали всего за 30 минут. При этом ее общая стоимость составила $12 млн.

Ранее Дуров прокомментировал слухи об уходе Telegram из России.