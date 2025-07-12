Россиян призвали не заряжать телефон днем из-за жары

В жару необходимо соблюдать несколько правил для стабильной работы телефона. Особенно, если вы используете его в жарком помещении или под открытым солнцем, рассказал «Газете.Ru» Александр Никитин, директор по продукту Ippon.

«Во-первых, необходимо скорректировать процесс зарядки телефона, поскольку в ходе него генерируется значительное количество тепла. Особенно это касается быстрой зарядки, к которой многие привыкли. Соответственно, чтобы оптимизировать процесс, по возможности избегайте ее, а также старайтесь поддерживать уровень заряда батареи в диапазоне от 20% до 80%», — объяснил он.

Зарядка батареи до 100% подвергает ее большему напряжению. Это приводит к усиленному тепловыделению, в то время как более медленная и частичная зарядка значительно снижают тепловую нагрузку.

«В жаркий период, если это возможно, заряжайте телефон ночью, когда температура окружающей среды ниже. Всегда снимайте чехол с телефона во время зарядки», — сказал эксперт.

Также важно помнить, что если для компьютеров наиболее очевидное решение – использование специальных охлаждающих подставок, то телефон можно разместить на плотной керамической плитке, толстом стекле или мраморных поверхностях.

«Так, обычная кухонная разделочная доска из толстого стекла или крупная керамическая напольная плитка могут служить отличной «холодной» подставкой, которая будет отводить тепло от задней панели мобильного устройства. Это работает по принципу кондуктивного охлаждения: тепло эффективно передается от горячего телефона к более холодной, теплопроводной, поверхности, которая затем рассеивает это тепло в окружающую среду, значительно снижая температуру компонентов устройства», — подчеркнул он.

Кроме того, многие пользователи недооценивают скрытую тепловую нагрузку, которую создают фоновые процессы. Они генерируют тепло даже тогда, когда телефон кажется бездействующим. Например, автоматическая синхронизация с облаком, загрузка фото, системные обновления, геолокация, постоянное подключение к Wi-Fi/Bluetooth, постоянно работают «за кулисами».

«Каждая излишняя операция превращается в энергию, которая выделяется в виде тепла, поэтому тщательное снижение этой общей рабочей нагрузки напрямую минимизирует тепловыделение компонентов вашего телефона и обеспечит стабильную работу устройства», — резюмировал он.

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