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Расчистка песка на пляже бульдозером закончилась для загоравшей на нем женщины трагедией

В Италии расчищавший песок на пляже бульдозер случайно насмерть задавил женщину
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Depositphotos

В Италии 66-летняя женщина, отдыхавшая на пляже Адриатического моря, трагически погибла под гусеницами бульдозера, который расчищал песок. Об этом сообщает издание Rai.

Инцидент произошел в регионе Эмилия-Романья 24 мая. Пожилая учительница загорала на побережье, когда на нее наехала уборочная техника. Водитель, управлявший бульдозером, признался, что не заметил женщину.

Спасатели, работавшие на пляже, оказали помощь пострадавшей, но спасти ее не удалось. Власти региона заявили, что работы, которые вел мужчина, не были официально разрешены.

«Работы по выравниванию дюн к тому моменту уже были завершены. Поэтому мы задаемся вопросом, как бульдозер оказался на побережье в разгар пляжного сезона», — выразил недоумение спасатель Фабио Чеккарони.

Мужчина выразил соболезнования семье погибшей.

В отношении водителя возбуждено дело за непредумышленное убийство. До этого мужчина уже привлекался к ответственности по аналогичной статье.

Ранее в США женщина сбила на машине свою дочь у ее школы в первый день занятий.

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