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Пропавшая туристка 12 дней выживала в дикой местности в Австралии

Немка заблудилась в глуши из-за сломанного фургона и выживала 12 дней в Австралии
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WA police

Туристка из Германии провела 12 дней в австралийской глуши и выжила. Об этом сообщает The Guardian.

Каролина Вильга, 26-летняя гражданка Германии, перестала выходить на связь 29 июня. Она проезжала через города Тудья и Дауэрин в Западной Австралии на своем фургоне Mitsubishi, который позже нашли брошенным в заповеднике Каррун-Хилл — труднодоступной местности, где ночью температура опускается до 0°C. Полиция выяснила, что машина застряла, а попытки вытащить ее не увенчались успехом.

Тогда Вильга продолжила свой путь пешком. Девушку заметил прохожий на окраине заповедника и доставил в ближайший город Бикон. Оттуда ее на вертолете переправили в больницу в Перте для обследования. По словам полиции, Каролина получила множество укусов комаров и незначительные травмы. Инспектор полиции Мартин Глинн отметил, что туристка проявила стойкость и выжила в крайне сложных условиях. Пока ее состояние описывают как «хрупкое», но жизни путешественницы ничего не угрожает. Семья девушки уже уведомлена о ее спасении.

Ранее китаец ушел в горы на шесть дней, чтобы забыть бывшую, и был объявлен пропавшим без вести.

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