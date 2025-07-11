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Блогерша, летевшая в Ростов военным бортом, угрожала бывшему отправкой на СВО

Baza: блогерша, прилетевшая в Ростов на военном самолете, угрожала экс-супругу
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Блогерша Мария Шалаева, летавшая в Ростов военным бортом, якобы угрожала бывшему мужу отправкой в зону спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

23-летняя девушка развелась с мужем в конце 2024 года, пишет канал. Трехлетний ребенок остался жить с ней.

«Как рассказывал Сергей своим близким, после того как Мария сошлась с новым мужчиной, бывшие супруги стали довольно часто ссориться. Сергею не нравилось, что Мария летает на самолетах Минобороны с их совместным ребенком. Сама же Мария не обращала внимания на его претензии и, по словам близких Сергея, говорила ему, что может сделать с ним всё что угодно и даже отправить на СВО»‎, — сказано в посте.

Экс-супруг Марии, в свою очередь, заявил каналу, что никогда лично не видел нового мужчину Марии. Сергей утверждает, что предлагал бывшей жене отдать ребенка на воспитание ему, чтобы она могла строить свою личную жизнь, однако Мария ответила отказом. Отец ребенка придерживается мнения, что такие «путешествия» небезопасны для ребенка.

Он также упомянул, что экс-супруга «‎сама прислала ему фотографии с самолета, чтобы похвастаться»‎.

11 июля Шалаева рассказала, что летала в закрытый аэропорт Ростова-на-Дону на самолете с возлюбленным и ребенком. После ряда публикаций в СМИ Шалаева удалила все свои посты.

Ранее «Аэрофлот» анонсировал увеличение частоты рейсов между Москвой и Геленджиком.

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