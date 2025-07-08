проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Названы гены, которые отвечают за ровный и красивый загар

Генетик Колесникова: гены TYR и ASIP отвечают за то, каким будет загар

true
true
true
close
Rido/Shutterstock/FOTODOM

Как известно, не все люди одинаково реагируют на солнечные лучи. Некоторые люди имеют изначально смуглую кожу, другие легко получают красивый загар на солнце, третьи загорают плохо и даже могут получить солнечные ожоги («сгореть на солнце»). За то, каким именно будет ваш загар, отвечают гены TYR и ASIP, рассказала «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник и председатель экспертного совета Национального центра генетических исследований (MyGenetics) Ирина Колесникова.

Цвет кожи, глаз и волос определяется количеством (и качеством) меланина. Меланин — темный пигмент, вырабатываемый нашей кожей в ответ на ультрафиолетовое излучение для того, чтобы от этого самого излучения защититься. Существует два основных типа меланина: эумеланин (темно-коричневый или черный пигмент, обеспечивающий эффективную фотозащиту) и феомеланин (красновато-желтый пигмент, менее эффективный в защите от УФ-излучения и способный генерировать свободные радикалы при УФ-воздействии). Соотношение этих пигментов определяет индивидуальные особенности пигментации кожи и волос.

«Процесс синтеза меланина включает ряд этапов, на которых работают и которые регулируются различными генами. Например, тирозиназа — ключевой фермент синтеза меланина, за ее производство отвечает ген TYR. Полиморфизм гена определяет способность к загару и пигментацию кожи. Высокая активность TYR соответствует достаточной выработке меланина, что позволяет легко загорать и снижает риск меланомы. Еще один интересный ген, варианты которого влияют на цвет кожи и загар — ASIP. Белок, который кодирует этот ген, отвечает за распределение меланина в коже. Он взаимодействует с рецептором меланокортина 1 (за который отвечает ген MC1R), чтобы определить, производит ли меланоцит (пигментная клетка) феомеланин или эумеланин. Варианты этих двух генов также влияют на то, как вы загораете и насколько склонны к обгоранию», — объяснила генетик.

Ранее в России применили новый метод восстановления волос при облысении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами