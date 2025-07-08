Названы гены, которые отвечают за ровный и красивый загар

Как известно, не все люди одинаково реагируют на солнечные лучи. Некоторые люди имеют изначально смуглую кожу, другие легко получают красивый загар на солнце, третьи загорают плохо и даже могут получить солнечные ожоги («сгореть на солнце»). За то, каким именно будет ваш загар, отвечают гены TYR и ASIP, рассказала «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник и председатель экспертного совета Национального центра генетических исследований (MyGenetics) Ирина Колесникова.

Цвет кожи, глаз и волос определяется количеством (и качеством) меланина. Меланин — темный пигмент, вырабатываемый нашей кожей в ответ на ультрафиолетовое излучение для того, чтобы от этого самого излучения защититься. Существует два основных типа меланина: эумеланин (темно-коричневый или черный пигмент, обеспечивающий эффективную фотозащиту) и феомеланин (красновато-желтый пигмент, менее эффективный в защите от УФ-излучения и способный генерировать свободные радикалы при УФ-воздействии). Соотношение этих пигментов определяет индивидуальные особенности пигментации кожи и волос.

«Процесс синтеза меланина включает ряд этапов, на которых работают и которые регулируются различными генами. Например, тирозиназа — ключевой фермент синтеза меланина, за ее производство отвечает ген TYR. Полиморфизм гена определяет способность к загару и пигментацию кожи. Высокая активность TYR соответствует достаточной выработке меланина, что позволяет легко загорать и снижает риск меланомы. Еще один интересный ген, варианты которого влияют на цвет кожи и загар — ASIP. Белок, который кодирует этот ген, отвечает за распределение меланина в коже. Он взаимодействует с рецептором меланокортина 1 (за который отвечает ген MC1R), чтобы определить, производит ли меланоцит (пигментная клетка) феомеланин или эумеланин. Варианты этих двух генов также влияют на то, как вы загораете и насколько склонны к обгоранию», — объяснила генетик.

Ранее в России применили новый метод восстановления волос при облысении.