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Андрей Воробьев рассказал внедрении в Подмосковье ИИ-решений для безопасности на ж/д путях

Технологии помогли в решении проблем транспортной инфраструктуры Подмосковья
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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Безопасность на железной дороге – сложная и чувствительная тема для Подмосковья. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, регион активно внедряет технологичные решения, позволяющие предотвращать несчастные случаи.

«Один из самых эффективных механизмов – камеры, оснащенные искусственным интеллектом. Они помогают нам находить и привлекать к ответственности нарушителей, переходящих ж/д пути в неположенном месте. Это не всегда приятно, приходится платить штраф, но по итогу – это спасает жизни. Там, где мы установили такие «умные» камеры, вдвое сократилось количество нарушений», — подчеркнул губернатор.

На данный момент 157 камер с функцией распознавания лиц фиксируют нарушения правил перехода через железнодорожные пути на 90 станциях в 36 муниципалитетах региона. При этом работа по их установке продолжается.

Отмечается, что с начала года благодаря системе «Безопасный регион» и рейдам было составлено более 2,2 тыс. протоколов за нарушения, что на 400 больше, чем за аналогичный период 2024 года.

«Кроме того, 656 камер с искусственным интеллектом помогает нам следить за чистотой на остановках, а также количеством людей на них. Если в одном и том же месте образуются серьезные очереди, то корректируется расписание, по «проблемному» маршруту запускается дополнительный автобус или транспортное средство большего класса, чтобы жители не испытывали дискомфорт», — добавил Воробьев.

Губернатор отметил, что в перспективе камеры также будут фиксировать повреждения на остановках, включая стекла, стенки и лавочки, что позволит оперативно устранять неисправности.

Также в феврале из-за увеличения пассажиропотока дополнительно пустили три автобуса большого класса по маршруту №1229к, а в апреле три автобуса малого класса по маршруту №1226к. Благодаря этому очереди на остановках стали меньше, а интервал движения сократился с 7 до 4 минут.

Как отметили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья, цифровые сервисы региона развиваются в соответствии с задачами национального проекта «Экономика данных».

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