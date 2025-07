Созданная ИИ рок-группа собрала 1 млн слушателей на Spotify за 2 недели

Группа The Velvet Sundown, созданная ИИ, за 2 недели собрала 1 млн слушателей

Группа, созданная искусственным интеллектом, привлекла более миллиона слушателей на стриминговой платформе Spotify всего за две недели, пишет Oddity Central.

Психоделическая рок-группа The Velvet Sundown, полностью созданная с помощью искусственного интеллекта, стала одной из самых обсуждаемых музыкальных новинок. Фотографии участников — вокалиста Гейба Фэрроу, гитариста Ленни Уэста, клавишника Майло Рейнса и перкуссиониста Ориона «Рио» Дель Мара — были сгенерированы нейросетью.

«The Velvet Sundown — это синтетический музыкальный проект, созданный под творческим руководством человека, а также сочинённый, озвученный и визуализированный при поддержке искусственного интеллекта. Это постоянная художественная провокация, бросающая вызов границам авторства, идентичности и самого будущего самой музыки в эпоху ИИ», — говорится в заявлении.

Самый популярный трек группы — «Dust on the Wind» — уже набрал свыше 500 тысяч прослушиваний. Несмотря на успех, проект столкнулся с критикой. Некоторые пользователи утверждают, что использование ИИ ставит под вопрос ценность человеческого творчества. Однако другие отмечают, что The Velvet Sundown может стать знаковым примером того, как новые технологии меняют музыкальную индустрию.

