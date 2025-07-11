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Созданная ИИ рок-группа собрала 1 млн слушателей на Spotify за 2 недели

Группа The Velvet Sundown, созданная ИИ, за 2 недели собрала 1 млн слушателей
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Shutterstock

Группа, созданная искусственным интеллектом, привлекла более миллиона слушателей на стриминговой платформе Spotify всего за две недели, пишет Oddity Central.

Психоделическая рок-группа The Velvet Sundown, полностью созданная с помощью искусственного интеллекта, стала одной из самых обсуждаемых музыкальных новинок. Фотографии участников — вокалиста Гейба Фэрроу, гитариста Ленни Уэста, клавишника Майло Рейнса и перкуссиониста Ориона «Рио» Дель Мара — были сгенерированы нейросетью.

«The Velvet Sundown — это синтетический музыкальный проект, созданный под творческим руководством человека, а также сочинённый, озвученный и визуализированный при поддержке искусственного интеллекта. Это постоянная художественная провокация, бросающая вызов границам авторства, идентичности и самого будущего самой музыки в эпоху ИИ», — говорится в заявлении.

Самый популярный трек группы — «Dust on the Wind» — уже набрал свыше 500 тысяч прослушиваний. Несмотря на успех, проект столкнулся с критикой. Некоторые пользователи утверждают, что использование ИИ ставит под вопрос ценность человеческого творчества. Однако другие отмечают, что The Velvet Sundown может стать знаковым примером того, как новые технологии меняют музыкальную индустрию.

Ранее искусственный интеллект научился мгновенно диагностировать рак до появления симптомов.

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