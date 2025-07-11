«Нашли кости и пакеты с мясом»: жители Люберец рассказали о приезжих, которые едят собак

Жители Люберец пожаловались на вьетнамцев, которые разводят собак на еду

Жители Люберецкого района бьют тревогу из-за иностранных рабочих, которых они подозревают в разведении собак для употребления в пищу. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Жительница деревни Островцы в беседе с изданием рассказала, что приезжие из Вьетнама трудятся на местной агрофирме. Женщина утверждает, что рабочие распивают алкоголь и пугают местных. А недавно она узнала, что иностранцы разводят на территории строительных бараков собак. Женщина и другие жители опасаются, что животных едят.

«Замечены были только щенки, что показалось нам странным. Одну собачку я у них отбила и смогла забрать. Но на днях я с другими неравнодушными жителями решила пройтись по их самодельным баракам: там мы обнаружили десятки несчастных животных. Исследуя эти бараки, девочки нашли в мешке шерсть и кости», — поделилась собеседница СМИ.

В холодильниках «разведчицы» нашли расфасованное по пакетам мясо, предположительно, собак.

После обнаружения подозрительных пакетов бдительные граждане вызвали полицию. Кости и мясные заготовки изъяли на экспертизу.

Ранее сообщалось, что жительница Китая забирала собак из приютов и готовила из них еду.