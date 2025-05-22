Женщина забирала собак из приютов и готовила из них еду

Владелица китайского магазина брала бродячих собак к себе домой, чтобы готовить из них суп. Об этом сообщает South China Morning Post.

Жительница северо-восточной части Китая по имени Чжисюань связывалась с приютами и интересовалась собаками с целью забрать их к себе как питомцев. При этом женщина обещала заботиться о животных, после чего ей отдавали питомцев.

Позже в соцсетях она публиковала материалы, на которых готовит из собак разные блюда. При этом в описании некоторых публикаций она сама говорила о происхождении мяса. Так, на одном из фото ребенок ест, а подпись гласит: «Только лучшее для ребенка».

После постов на ситуацию обратили внимание в полиции. Собачье мясо у женщины изъяли.

«Аккаунт Чжисюань в социальных сетях был закрыт, все посты скрыты, а запросы на добавление в друзья отключены», – сообщается в публикации.

Собачье мясо не запрещено в некоторых районах Китая. Считается, что оно помогает при некоторых заболеваниях, но научных доказательств этому нет.

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