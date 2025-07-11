«Единая Россия» передала костромским десантникам партию машин и техники

В Костроме участники специальной военной операции получили от «Единой России» партию автомобилей, квадроциклов и мотоциклов. Гуманитарный груз был сформирован по заявкам военнослужащих 331-го гвардейского парашютно-десантного полка, сообщается на сайте партии.

Ключи от машин вручили секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев и губернатор Костромской области Сергей Ситников.

«Уверен, все это будет востребовано. В гуманитарной миссии вся страна объединена, как одна команда президента. Помощь в зону СВО поступает со всех субъектов РФ — работа идет в постоянном режиме», — отметил он.

Якушев напомнил, что в Костромской области есть спецфонд, занимающийся сбором и передачей гуманитарной помощи для бойцов.

«Впереди еще много задач, которые нам предстоит решать в процессе специальной военной операции. И мы будем делать это столько, сколько необходимо», — добавил он.

В свою очередь, Ситников подчеркнул, что население региона оказывает активную поддержку Вооруженным Силам.

«Максимальные результаты в вопросах финансовой, материально-технической, политической помощи, поддержки наших бойцов сегодня показывают и члены «Единой России». Слова признательности выражаю членам партийной организации и всем, кто включен в эту деятельность», — сказал он.

Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев отметил, что поддержка участников СВО является частью постоянной системной работы в регионе. По его словам, сентября 2022 года только через фонд «Гордимся тобой» десантникам было передано сотни единиц автотехники.

«Регион с самого начала занял четкую позицию: быть рядом с теми, кто защищает страну. При поддержке «Единой России» регулярно оказываем адресную помощь полкам и помогаем семьям участников СВО на всех уровнях», — заключил сенатор.