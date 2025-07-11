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Женщину парализовало после сильной головной боли

LADBible: британка оказалась в реанимации после сильной головной боли
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В Англии женщину парализовало после сильной головной боли, пишет LADBible.

29-летняя Саския Бишоп оказалась в реанимации после того, как внезапно почувствовала сильнейшую головную боль. Она рассказала, что сначала подумала, будто у неё обычное переутомление после работы. Однако через несколько часов её состояние резко ухудшилось: появилась тошнота, нарушение речи и потеря координации. Родные немедленно вызвали скорую помощь.

В больнице медики установили, что у пациентки произошло кровоизлияние в мозг. Позже доктора сообщили, что у Бишоп развился геморрагический инсульт, вызванный артериовенозной мальформацией головного мозга — редким врожденным нарушением кровеносных сосудов.

«Я никогда не думала, что в таком молодом возрасте могу пережить инсульт. Теперь понимаю, что нельзя игнорировать даже один приступ сильной головной боли», — поделилась Саския.

Сейчас британка проходит курс реабилитации, а врачи призывают людей не пренебрегать тревожными симптомами, особенно если головная боль необычная, сопровождается рвотой, нарушением зрения, речи или двигательных функций.

Ранее мужчина сходил к мануальному терапевту и оказался полностью парализованным.

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