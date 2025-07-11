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«Оголился, справил нужду в бутылку»: волгоградцы пожаловались на неадеквата

В Волгограде мужчина помочился в бутылку и нападал на детей
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alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Волгограде местные жители пожаловались на мужчину с признаками неадекватного поведения, который напугал детей и женщин. Об этом сообщает «Волгоград онлайн».

Инцидент произошел 10 июля в одном из дворов Красноармейского района города. По словам очевидца, неадекват появился у дома 24 на проспекте Героев Сталинграда. Сначала он якобы справил нужду в бутылку посреди двора, кричал, снимал с себя трусы, а затем стал приставать к прохожим.

«Начал «драться» с подъездной дверью. Вроде начал уходить, но потом вдруг заметил рядом с собой ребенка. Когда мать ребенка подбежала забрать его, он начал на нее кидаться. Они стали от этого мужика отбиваться, бросались в него песком и всем, что под руку попадется. Подростки пришли уже позже и тоже пытались его отогнать», — поделился местный житель.

В полиции заявили, что выезжали по вызову о нарушении общественного порядка. Однако к моменту прибытия наряда на место ЧП мужчина скрылся. Сейчас правоохранители устанавливают его личность.

Ранее в Ленбласти голая женщина в неадекватном состоянии угрожала ножом подростку.

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