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Голая россиянка выбежала на балкон и угрожала юноше ножом, а потом надела трусы на голову

В Мурино голая женщина в неадекватном состоянии угрожала ножом подростку
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Telegram-канал Девяткино онлайн | Мурино

В Ленинградской области женщина в неадекватном состоянии угрожала ножом подростку. Об этом сообщает Telegram-канал «Девяткино онлайн | Мурино».

По словам очевидцев, полностью голая женщина вышла на общий балкон дома №3 по Бульвару Менделеева города Мурино. Сначала она звала прохожих — нецензурно ругалась на одних и просила помощи у других. Она утверждала, что не может зайти в подъезд и кто-то должен открыть ей дверь. Затем она достала нож и стала кидаться с ним на подростка. Юноше удалось выбить нож из ее рук. После этого женщина перешагнула через перила балкона, натянула на голову трусы и стала звать какую-то Марину. В это время сосед дебоширки вынес из подъезда полностью голого ребенка, на вид полутора-двух лет.

По информации издания, неадекватную жительницу забрали полицейские.

Ранее в Красноярске на видео попало, как мужчина убегал от голого человека по дороге.

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