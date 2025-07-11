Врач предупредила, кому не стоит есть кашу на завтрак

Каша — традиционный завтрак многих россиян. Врач-эндокринолог, врач-диетолог медицинской компании СберЗдоровье Елена Чуракина рассказала «Газете.Ru» о пользе каши, а также о том, кому стоит включать ее в свое меню с осторожностью.

«Каши — источник сложных углеводов, растительного белка, клетчатки, витаминов группы B и минералов. Эти вещества оказывают различные положительные эффекты. Так, медленно усвояемые углеводы стабилизируют уровень сахара в крови и обеспечивают длительное чувство насыщения — в течение 3–4 часов. Растительный белок необходим для образования новых клеток в организме, а клетчатка позволяет поддерживать здоровое пищеварение за счет нормализации перистальтики кишечника. Кроме того, в составе некоторых из каш, например, в овсяной и перловой, есть бета-глюканы, способствующие уменьшению уровня «плохого» холестерина, что помогает снизить риск атеросклероза. Стоит отметить, что речь идет именно о кашах из цельнозерновых круп», — говорит врач.

Однако, несмотря на очевидную пользу каш, существуют состояния и заболевания, при которых это блюдо следует употреблять с учетом определенных нюансов. Например, пациентам с сахарным диабетом II типа рекомендуется выбирать каши с низким гликемическим индексом, то есть с таким, при котором уровень сахара в крови повышается медленно. Среди них можно назвать овсяную, гречневую, перловую. В списке каш с высоким гликемическим индексом — манная, из белого риса. Их употребление следует максимально ограничить.

«Внимательно подходить к выбору каш рекомендуется и пациентам с синдромом избыточного бактериального роста, который проявляется такими симптомами, как, например, метеоризм, диарея, боли в животе. Употребление некоторых круп, допустим, пшеничной, может усилить симптомы, поэтому важно осуществлять индивидуальный подбор продуктов питания, опираясь на свои ощущения: оставлять в рационе только то, что не ухудшает состояние, и исключать то, что ухудшает», — рассказывает врач.

Пациентам с повышенной чувствительностью к глютену следует отказаться от употребления каш из булгура, перловки и пшеницы, поскольку в составе этих круп присутствует этот белок. Полезной заменой для таких пациентов будут гречневая, рисовая или кукурузная каши.

«Для соблюдения баланса и получения оптимального набора питательных веществ и различных микроэлементов важно поддерживать рациональное питание. Для этого можно применить принцип гарвардской тарелки, когда для каждого приема пищи мысленно тарелка диаметром 22–23 см делится на 4 части, где ½ занимают овощи, зелень, фрукты, ягоды; ¼ — растительные белки, например, фасоль, маш, нут; еще ¼ — сложные углеводы, например, цельнозерновые крупы», — резюмировала она.

Ранее нутрициолог рассказала, можно ли традиционную русскую кухню считать здоровой.