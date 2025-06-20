На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подмосковная школьница избила пенсионера на глазах толпы и поставила его на колени

В Подмосковье школьница избила пенсионера и поставила его на колени, угрожая судом

В Подмосковье юная девушка избила пожилого мужчину, а затем поставила его на колени, угрожая судом. Об этом сообщает Telegram-канал «Сергиев Посад Life».

Инцидент произошел в городе Сергиевом Посаде — девушка нанесла несколько ударов по голове пожилому мужчине, который, как сообщается, не вел себя агрессивно и подошел просто пообщаться с молодежью. На кадрах с места происшествия видно, как пострадавший сначала пытался уклониться, а затем упал на землю, закрывая голову руками.

Позже девушка заставила мужчину встать на колени и извиниться, угрожая судом за якобы имевшие место домогательства в ее отношении. Все это произошло при толпе людей.

Сотрудники полиции установили личность нападавшей, ею оказалась 15-летняя местная жительница — ее поставили на профилактический учет. Мать школьницы привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ — «Неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», сообщили в ГУ МВД России по региону.

Ранее житель Тюмени ударил девушку головой о бетонный пол из-за сломанных очков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами